В Латвії заблокували ще низку сайтів з роспропагандою

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ ще до 12 інтернет-ресурсів, що поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Відтепер у Латвії будуть недоступні сайти: baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru і anadyr.org.

За даними NEPLP, ресурси baltija.site і baltija.eu публікували односторонню і спотворену інформацію про події в Латвії, інших країнах Балтії, Україні та на Заході загалом. Там формувалася сприятлива для Кремля інтерпретація історії та позитивний образ Росії.

На решті ресурсів поширювалися матеріали, що виправдовували війну Росії проти України, мобілізували підтримку російських військових, а також легітимізували окупацію та анексію українських територій.

Подібний контент, як зазначає NEPLP, "здатний негативно впливати на суспільну єдність у Латвії, міжетнічні відносини і підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність".

Інформація про заблоковані сайти надійшла до NEPLP від компетентних державних структур, імовірно – від Служби державної безпеки (VDD).

Зазначимо, наприкінці липня NEPLP заблокував доступ до низки російських сайтів, зокрема до ресурсів для набору солдатів для участі у війні РФ проти України.

Нагадаємо, за даними лондонського аналітичного центру Institute for Strategic Dialogue (ISD), російські сайти та онлайн-сервіси продовжують активно працювати й збирають значну аудиторію в ЄС.