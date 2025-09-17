В Латвии заблокировали еще ряд сайтов с роспропагандой

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к 12 интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Отныне в Латвии будут недоступны сайты: baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru и anadyr.org.

По данным NEPLP, ресурсы baltija.site и baltija.eu публиковали одностороннюю и искаженную информацию о событиях в Латвии, других странах Балтии, Украине и на Западе в целом. Там формировалась благоприятная для Кремля интерпретация истории и положительный образ России.

На остальных ресурсах распространялись материалы, которые оправдывали войну России против Украины, мобилизовали поддержку российских военных, а также легитимизировали оккупацию и аннексию украинских территорий.

Подобный контент, как отмечает NEPLP, "способен негативно влиять на общественное единство в Латвии, межэтнические отношения и поддержку Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность".

Информация о заблокированных сайтах поступила в NEPLP от компетентных государственных структур, предположительно – от Службы государственной безопасности (VDD).

Отметим, в конце июля NEPLP заблокировал доступ к ряду российских сайтов, в частности к ресурсам для набора солдат для участия в войне РФ против Украины.

Напомним, по данным лондонского аналитического центра Institute for Strategic Dialogue (ISD), российские сайты и онлайн-сервисы продолжают активно работать и собирают значительную аудиторию в ЕС.