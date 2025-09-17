Навроцький розраховує на розміщення ядерної зброї в Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримує розміщення ядерних спроможностей у своїй країні та розраховує у цьому на Францію.

Про це Навроцький сказав у інтерв’ю LCI, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання ведучого, чи сподівається він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі, Навроцький сказав, що Польща має бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї.

"Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується", – сказав польський президент.

Він наголосив, що як президент країни хоче зробити все, що забезпечить Польщі гарантії безпеки.

"Можливо, ще зарано про це говорити. Але якщо ви запитаєте мене, чи повинна Польща брати участь у ядерному розподілі, я, звичайно, скажу "так", – сказав Навроцький.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон раніше оголосив, що його країна запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити США.

Макрон сказав, що готовий на поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування.

Глава польського уряду Дональд Туск заявляв, що пропозиція Парижа щодо ядерного стримування розглядається, та відзначив, що Польща була б у більшій безпеці, якби мала "власний ядерний арсенал".

В рамках програми НАТО Nuclear Sharing ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. У Європі власну ядерну зброю мають лише Франція та Велика Британія.