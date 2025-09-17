Навроцкий рассчитывает на размещение ядерного оружия в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает размещение ядерных мощностей в своей стране и рассчитывает в этом на Францию.

Об этом Навроцкий сказал в интервью LCI, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос ведущего, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что Польша должна быть включена в программу по размещению ядерного оружия.

"Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и базируется", – сказал польский президент.

Он подчеркнул, что как президент страны хочет сделать все, что обеспечит Польше гарантии безопасности.

"Возможно, еще рано об этом говорить. Но если вы спросите меня, должна ли Польша участвовать в ядерном распределении, я, конечно, скажу "да", – сказал Навроцкий.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее объявил, что его страна предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников, чтобы заменить США.

Макрон сказал, что готов к углублению сотрудничества с европейскими партнерами в вопросе ядерного сдерживания.

Глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что предложение Парижа по ядерному сдерживанию рассматривается, и отметил, что Польша была бы в большей безопасности, если бы имела "собственный ядерный арсенал".

В рамках программы НАТО Nuclear Sharing ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. В Европе собственное ядерное оружие имеют только Франция и Великобритания.