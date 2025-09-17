П'ятий саміт Кримської платформи пройде у США

П'ятий саміт міжнародної Кримської платформи відбудеться 24 вересня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Саміт, який відбудеться в 80-ту річницю ООН, зазначив міністр, підтвердить глобальну прихильність цілям і принципам Статуту ООН: суверенітету, територіальній цілісності держав і миру.

"Саміт підтвердить тверду позицію Генеральної Асамблеї ООН щодо дотримання Статуту в контексті агресії Росії та спроби анексії території України. З 2014 року Асамблея прийняла понад двадцять резолюцій, в яких підтверджується, що Крим є частиною України", – наголосив Сибіга.

Україна, додав він, запрошує всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту, виступити на захист Статуту ООН та сприяти встановленню справедливого і тривалого миру в Україні.

Попередній саміт Кримської платформи відбувся 11 вересня 2024 року у Києві.

Тоді для участі в зустрічі приїхали очільники зовнішньополітичних відомств США та Британії, президент Литви та прем’єрка Латвії, прем’єр Хорватії, глава Сенату Чехії.

Крім того, очільники інших держав, інституцій ЄС і міжнародних організацій записали відеозвернення.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган серед іншого заявив, що Крим повинен повернутись до складу України відповідно до норм міжнародного права.

А президент Литви Гітанас Науседа на саміті Кримської платформи закликав не звикати до системних порушень Росією прав людини в окупованому Криму.