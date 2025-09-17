Пятый саммит Крымской платформы пройдет в США

Пятый саммит международной Крымской платформы состоится 24 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Саммит, который состоится в 80-ю годовщину ООН, отметил министр, подтвердит глобальную приверженность целям и принципам Устава ООН: суверенитету, территориальной целостности государств и миру.

"Саммит подтвердит твердую позицию Генеральной Ассамблеи ООН по соблюдению Устава в контексте агрессии России и попытки аннексии территории Украины. С 2014 года Ассамблея приняла более двадцати резолюций, в которых подтверждается, что Крым является частью Украины", – подчеркнул Сибига.

Украина, добавил он, приглашает все миролюбивые государства-члены ООН присоединиться к саммиту, выступить в защиту Устава ООН и способствовать установлению справедливого и прочного мира в Украине.

Предыдущий саммит Крымской платформы состоялся 11 сентября 2024 года в Киеве.

Тогда для участия во встрече приехали главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании, президент Литвы и премьер Латвии, премьер Хорватии, глава Сената Чехии.

Кроме того, главы других государств, институтов ЕС и международных организаций записали видеообращения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, среди прочего, заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.

А президент Литвы Гитанас Науседа на саммите Крымской платформы призвал не привыкать к системным нарушениям Россией прав человека в оккупированном Крыму.