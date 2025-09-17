ЗМІ: Німеччина змінила позицію щодо використання росактивів на користь України

Німеччина змінила позицію та тепер підтримує розширення використання заморожених російських активів для фінансування України після нового тиску з боку президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Європейські уряди та їхні союзники з "Групи семи" розглядають способи ширшого використання заморожених активів для отримання додаткових доходів на підтримку України, повідомили поінформовані джерела.

Переважна більшість із близько 300 млрд доларів заморожених активів РФ зосереджена в Європі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своїй промові раніше цього місяця, що ЄС потрібно знайти нові способи змусити Росію заплатити війну, яку вона веде.

Німеччина, яка тривалий час обережно ставилася до захисту фінансового центру Європи та дотримання принципу державного імунітету, тепер стала активним прихильником максимального використання прибутків від цих коштів, повідомили джерела на умовах анонімності.

Зміна позиції Берліна відбулася на тлі занепокоєння, що якщо підтримка США за президентства Трампа ослабне, тягар допомоги Україні ляже значною мірою на німецьку економіку, найбільшу у Європі, що може ще більше підживити зростання популярності ультраправих.

За словами співрозмовників агентства, це питання мають порушити міністри фінансів з країн ЄС на зустрічі в Копенгагені цього тижня, а також лідери ЄС у жовтні.

Зазначимо, минулого тижня з’явилася інформація, що Європейська комісія готується винести на обговорення новий механізм використання заморожених російських активів.

Ідея полягає у тому, щоб не конфісковувати весь капітал, а замінювати його на облігації ЄС і передавати кошти Україні.

Такий підхід може стати виходом для ЄС та України, адже він дозволяє уникати юридичних ризиків прямої експропріації, але водночас створює сильний політичний сигнал, що Росія починає платити за війну вже зараз.

