FT: ЄС створить "стіну дронів" із технологій, що показали себе в Україні

Після вторгнень російських БпЛА у повітряний простір країн НАТО ЄС поспішає витратити мільярди на створення "стіни дронів" із технологій, що показали себе добре в Україні.

Про це йдеться у публікації видання Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Відповідь авіації НАТО на наліт російських дронів показала, що Альянс змушений застосовувати дороге озброєння для перехоплення відносно дешевих дронів. Щоб закрити цю прогалину, Брюссель закликав столиці використовувати кошти ЄС і спільно закуповувати системи, які вже довели свою ефективність в Україні.

За кілька годин після того, як літаки НАТО збили декілька з приблизно 19 дронів, що вторглися в повітряний простір Польщі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна "побудувати стіну дронів" на своєму східному кордоні.

Вона уточнила, що це має бути "європейська спроможність, розроблена разом, розгорнута разом і підтримувана разом, яка може реагувати в реальному часі".

ЄС також створить "альянс дронів" із Києвом, на який виділить 6 млрд євро фінансування, щоб "перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію", сказала фон дер Ляєн.

Польща, країни Балтії та Фінляндія вже оголосили про плани посилити свої кордони, але посадовці попереджають, що підхід буде ефективним лише тоді, якщо він буде єдиним і базуватиметься на спільних та повністю інтегрованих технологіях.

"Оборонна позиція Європи занадто фрагментована, але саме в цій сфері нам дійсно потрібна значно більша координація. Не може бути так, що одна (прикордонна) держава робить одне на своєму кордоні, а інша – щось інше. Росія просто підлаштовуватиме свій підхід під наші слабкі місця", – сказав виданню неназваний представник ЄС.

Країни східного флангу НАТО мають отримати майже 100 млрд євро у вигляді оборонних кредитів із загальних 150 млрд євро, залучених під бюджет ЄС. Ці кредити за програмою Security Action for Europe "допоможуть" реалізації ініціативи зі "стіною дронів", заявив у вівторок представник Європейської комісії, "якщо держави-члени хочуть мати спільний підхід до захисту ЄС".

Нагадаємо, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС.