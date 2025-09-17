FT: ЕС создаст "стену дронов" из технологий, которые хорошо себя показали в Украине

После вторжения российских БПЛА в воздушное пространство стран НАТО ЕС спешит потратить миллиарды на создание "стены дронов" из технологий, которые хорошо себя показали в Украине.

Об этом говорится в публикации издания Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Ответ авиации НАТО на налет российских дронов показал, что Альянс вынужден применять дорогое вооружение для перехвата относительно дешевых дронов. Чтобы закрыть этот пробел, Брюссель призвал столицы использовать средства ЕС и совместно закупать системы, которые уже доказали свою эффективность в Украине.

Через несколько часов после того, как самолеты НАТО сбили несколько из примерно 19 дронов, вторгшихся в воздушное пространство Польши, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна "построить стену дронов" на своей восточной границе.

Она уточнила, что это должна быть "европейская способность, разработанная вместе, развернутая вместе и поддерживаемая вместе, которая может реагировать в реальном времени".

ЕС также создаст "альянс дронов" с Киевом, на который выделит 6 млрд евро финансирования, чтобы "превратить украинскую изобретательность в преимущество на поле боя и совместную индустриализацию", сказала фон дер Ляйен.

Польша, страны Балтии и Финляндия уже объявили о планах усилить свои границы, но чиновники предупреждают, что подход будет эффективным только тогда, если он будет единым и будет базироваться на общих и полностью интегрированных технологиях.

"Оборонная позиция Европы слишком фрагментирована, но именно в этой сфере нам действительно нужна гораздо большая координация. Не может быть так, что одно (пограничное) государство делает одно на своей границе, а другое – что-то другое. Россия просто будет подстраивать свой подход под наши слабые места", – сказал изданию неназванный представитель ЕС.

Страны восточного фланга НАТО должны получить почти 100 млрд евро в виде оборонных кредитов из общих 150 млрд евро, привлеченных под бюджет ЕС. Эти кредиты по программе Security Action for Europe "помогут" реализации инициативы со "стеной дронов", заявил во вторник представитель Европейской комиссии, "если государства-члены хотят иметь общий подход к защите ЕС".

Напомним, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС.