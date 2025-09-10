Єврокомісар після вторгнення БпЛА в Польщу: терміново потрібна "стіна дронів"

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС.

Про це йдеться у його дописі у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Коментуючи порушення повітряного простору російськими безпілотниками в ніч проти середи, коли РФ атакувала Україну, Кубілюс заявив, що Росія знову випробовує на міцність прикордонні держави, ЄС та НАТО.

"Ми повинні терміново розробити "стіну дронів" вздовж усього східного флангу ЄС, що зараз є найважливішим спільним флагманським проєктом. Ми будемо працювати разом з державами-членами, прикордонними країнами та Україною. Росія буде зупинена", – заявив єврокомісар.

Вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною.

Сибіга також заявив, що слабка відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу спровокує Росію ще більше.