Віцепрем’єру Італії довелось виправдовуватись за рукостискання з послом Росії

Віцепрем’єру та міністру транспорту Італії Маттео Сальвіні у середу довелось пояснювати своє рішення потиснути руку послу Росії Алексєю Парамонову під час прийому в китайському посольстві в Римі у вівторок.

Про це повідомляє агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Рукостискання Сальвіні та російського представника Парамонова під час прийому посла Китаю в Італії не залишилися непоміченими – цей жест жорстко розкритикувала італійська опозиція, звинувачуючи керівну більшість у підігруванні Москві.

Сальвіні заявив, що він "зустрівся з російським послом, як і з десятками інших послів".

"Мене запросили, як і інших міністрів; були також парламентські друзі з Демократичної партії та групи "Брати Італії"... Коли ви приходите до когось у гості й вас вітають, ви теж вітаєтеся – це правильно, якщо хочете підтримувати добрі відносини та дбаєте про відновлення діалогу", – заявив Сальвіні, який до повномасштабного вторгнення РФ був відвертим прихильником РФ.



Він додав, що "віддає перевагу рукостисканню, а не неприязному погляду".

Давіде Фараоне, сенатор від центристської опозиційної партії Italia Viva, різко розкритикував поведінку Сальвіні.

"Для Італії є проблемою, що Сальвіні вітає російського посла, тоді як наші військові відбивають російські дрони в Польщі", – заявив Фараоне.

Лідер Демократичної партії в Сенаті Франческо Бочча звинуватив італійський уряд у "маргінальності та плутанині".

"Наша країна засуджує московський режим, і ці неоднозначності лише підривають і без того низький авторитет Італії на міжнародній арені", – сказав він.

Сенатор від Демократичної партії Філіппо Сенсі сказав, що рукостискання Сальвіні з послом Путіна – "це глибока ганьба для Італії".

