Вице-премьеру Италии пришлось оправдываться за рукопожатие с послом России

Вице-премьеру и министру транспорта Италии Маттео Сальвини в среду пришлось объяснять свое решение пожать руку послу России Алексею Парамонову во время приема в китайском посольстве в Риме во вторник.

Об этом сообщает агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Рукопожатие Сальвини и российского представителя Парамонова во время приема посла Китая в Италии не осталось незамеченным – этот жест жестко раскритиковала итальянская оппозиция, обвиняя правящее большинство в подыгрывании Москве.

Сальвини заявил, что он "встретился с российским послом, как и с десятками других послов".

"Меня пригласили, как и других министров; были также парламентские друзья из Демократической партии и группы "Братья Италии"... Когда вы приходите к кому-то в гости и вас приветствуют, вы тоже приветствуетесь – это правильно, если хотите поддерживать хорошие отношения и заботитесь о восстановлении диалога", – заявил Сальвини, который до полномасштабного вторжения РФ был открытым сторонником РФ.

Он добавил, что "предпочитает рукопожатие, а не неприязненный взгляд".

Давиде Фараоне, сенатор от центристской оппозиционной партии Italia Viva, резко раскритиковал поведение Сальвини.

"Для Италии является проблемой, что Сальвини приветствует российского посла, в то время как наши военные отражают российские дроны в Польше", – заявил Фараоне.

Лидер Демократической партии в Сенате Франческо Бочча обвинил итальянское правительство в "маргинальности и путанице".

"Наша страна осуждает московский режим, и эти неоднозначности только подрывают и без того низкий авторитет Италии на международной арене", – сказал он.

Сенатор от Демократической партии Филиппо Сенси сказал, что рукопожатие Сальвини с послом Путина – "это глубокий позор для Италии".

