У Словаччині школяр з українською символікою демонстративно не потис руку президенту

У Словаччині школяр, який отримував у президентському палаці нагороду за призове місце на математичній олімпіаді, відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні.

Відео його вчинку поширюють у соціальних мережах, пише "Європейська правда".

Школяр Симон Оманік отримував нагороду за бронзову медаль на центральноєвропейській математичній олімпіаді з рук міністра освіти Томаша Друкера.

Коли міністр запропонував Оманіку потиснути руку президенту Пеллегріні, який стояв поруч, той відмовився – хоча президент вже простягнув руку для рукостискання. Після цього незручного моменту Оманік, Друкер та Пеллегріні зробили спільне фото.

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Наразі словацькі ЗМІ не надають докладну інформацію, чому Оманік, учень гімназії в Братиславі, демонстративно відмовився від рукостискання з Пеллегріні. Однак на відео видно, що на піджаку у школяра була велика стрічка в кольорах українського прапора.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL – Jakub Bajzath (@BajzathJakub) January 13, 2025

Минулого тижня Петер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила транзит російського газу.

А в грудні Пеллегріні допустив, що Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру.