РФ вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

Держдума Росії денонсувала Європейську конвенцію про запобігання катуванням.

Про це повідомляє російськомовна служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

17 вересня Держдума РФ підтримала внесений очільником Кремля проєкт про денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдським або принизливим видам поводження і покарання.

Вихід Росії з конвенції знімає з неї формальні зобов’язання допускати у свої в’язниці міжнародних інспекторів, а Європейський комітет із запобігання катуванням не буде отримувати скарги російських в’язнів.

У пояснювальній записці до проєкту пояснили такий крок тим, що Росія з 2023 року не має представника у комітеті, тому що Рада Європи заблокувала обрання нового члена до нього від Росії, а звернення російської сторони щодо відновлення представництва ігнорувалися.

Конвенція, ухвалена Генасамблеєю ООН у 1984 році, зобов’язує країн-учасниць запобігати катуванням на території під своєю юрисдикцією та забороняє екстрадувати людей до будь-якої країни, де їм можуть загрожувати тортури.

Росія приєдналась до конвенції у 1996 році, її дія набрала чинності через два роки.

Минулого року Росія вийшла з конвенції Ради Європи про захист нацменшин.



