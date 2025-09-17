РФ вышла из Европейской конвенции о предотвращении пыток

Госдума России денонсировала Европейскую конвенцию о предотвращении пыток.

Об этом сообщает русскоязычная служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

17 сентября Госдума РФ поддержала внесенный главой Кремля проект о денонсации Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Выход России из конвенции снимает с нее формальные обязательства допускать в свои тюрьмы международных инспекторов, а Европейский комитет по предотвращению пыток не будет получать жалобы российских заключенных.

В пояснительной записке к проекту такой шаг объяснили тем, что Россия с 2023 года не имеет представителя в комитете, потому что Совет Европы заблокировал избрание нового члена в него от России, а обращения российской стороны о восстановлении представительства игнорировались.

Конвенция, принятая Генассамблеей ООН в 1984 году, обязывает страны-участницы предотвращать пытки на территории под своей юрисдикцией и запрещает экстрадировать людей в любую страну, где им могут угрожать пытки.

Россия присоединилась к конвенции в 1996 году, ее действие вступило в силу через два года.

В прошлом году Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств.