Зеленський про зустріч з Трампом: команди працюють

Президент Володимир Зеленський прокоментував потенційну зустріч зі своїм американським візаві Дональдом Трампом, про яку говорив державний секретар США Марко Рубіо.

Про це він сказав під час пресконференції із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою, передає кореспондентка "Європейської правди".

Нещодавно Рубіо заявив, що Трамп може зустрітися з Зеленським наступного тижня.

Під час пресконференції із Метсолою українського президента попросили прокоментувати цю інформацію.

"Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітись", – сказав Зеленський.

Варто зауважити, що наступного тижня Зеленський летить у США, де пройде засідання Генасамблеї ООН.

Востаннє Зеленський й Трамп бачилися у серпні після того, як 15 президент США і Владімір Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.

Після цих зустрічей Путін посилив удари по українських регіонах, зокрема по столиці. Під час одного із масованих авіаударів по Україні дрони РФ порушили повітряний простір Польщі.

Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.