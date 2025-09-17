Зеленский о встрече с Трампом: команды работают

Президент Владимир Зеленский прокомментировал потенциальную встречу со своим американским визави Дональдом Трампом, о которой говорил государственный секретарь США Марко Рубио.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой, передает корреспондент "Европейской правды".

Недавно Рубио заявил, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе.

Во время пресс-конференции с Метсолой украинского президента попросили прокомментировать эту информацию.

"Наши команды работают, чтобы нам удалось встретиться", – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что на следующей неделе Зеленский летит в США, где пройдет заседание Генассамблеи ООН.

Последний раз Зеленский и Трамп виделись в августе после того, как 15 президента США и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.

После этих встреч Путин усилил удары по украинским регионам, в частности по столице. Во время одного из массированных авиаударов по Украине дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши.

Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" в отношении санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.