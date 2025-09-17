Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору біля кордонів з РФ і Білоруссю

У Латвії частково продовжили дію рішення про закриття повітряного простору країни на сході до 8 жовтня – тепер лише у темний час доби.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Латвії повідомило про продовження закриття частини повітряного простору країни, вздовж кордонів з Білоруссю та Росією, на ще приблизно три тижні – з 18 вересня до 8 жовтня у період з 20:00 до 7:00.

Як пояснили, завдяки цьому латвійські військові можуть максимально ефективно контролювати ситуацію в повітряному просторі та проводити певні відпрацювання.

"Після оцінки ризиків було ухвалено рішення продовжувати обмеження лише у темний час доби, коли потенційна загроза є найбільшою", – зазначили у відомстві.

Перше рішення про закриття повітряного простору біля східних кордонів Латвії ухвалили 11 вересня у зв’язку з російсько-білоруськими навчаннями "Запад 2025" та безпрецедентним вторгненням російських БпЛА до Польщі.

У Литві повідомляли, що навчання "Запад" зосереджені на використанні дронів.