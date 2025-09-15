У Литві кажуть, що навчання "Запад" зосереджені на використанні дронів

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що особливість цьогорічних російсько-білоруських навчань "Запад" полягає в тому, що вони зосереджені на використанні безпілотних літальних апаратів.

Її слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

У зв'язку з початком активної фази російсько-білоруських військових навчань "Запад", що тривають зараз, міністерка національної оборони Довіле Шакаліене заявляє, що цьогорічні навчання значною мірою зосереджені на використанні безпілотних літальних апаратів.

"Відмінність від попередніх навчань полягає не тільки в тому, що їх масштаб набагато менший, ніж під час попереднього навчального періоду, але й у тому, що цього разу велика увага приділяється використанню дронів", – сказала вона.

За словами міністерки, ймовірність інцидентів під час навчань залишається високою, але немає доказів того, що "плануються дії з метою порушення території Литви або провокації".

"Росія зараз намагається продемонструвати, що, незважаючи на затягування війни в Україні, вона, безумовно, має додаткові можливості і розвиває їх", – додала Шакалієне.

Навчання "Запад" на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. 12 вересня ці навчання розпочались.

На тлі занепокоєння цими навчаннями Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

Сейм Латвії того ж дня проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".