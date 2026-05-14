В ОБСЄ запустили розслідування щодо "промивання мізків" викраденим РФ українським дітям

Новини — Четвер, 14 травня 2026, 17:17 — Марія Ємець

Понад 40 країн-учасниць ОБСЄ задіяли так званий Московський механізм для розслідування практики ідейного перевиховання та мілітаризації українських дітей, що опинились на окупованих територіях та у Росії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїх офіційних ресурсах заявили держави-учасниці ініціативи, серед яких Литва та Фінляндія. 

14 травня загалом 41 країна ОБСЄ, у співпраці з Україною, підтримала застосування Московського механізму для розслідування практики індоктринації та мілітаризації українських дітей, що опинились на окупованих територіях і на території РФ. 

Розслідування зосередиться на документації практик ідейного перевиховання, мілітаризації, примусу, застосування фізичного й психологічного насильства щодо дітей, а також практик, спрямованих на розмиття їхньої української ідентичності. 

Звіт незалежних експертів з цього питання підготують орієнтовно до середини липня. 

Цей крок є продовженням іншого подібного розслідування 2023 року – щодо примусового переміщення українських дітей на окуповані території або на територію РФ. 

Зазначають, що це вже шосте застосування Московського механізму у зв’язку з агресією РФ проти України. 

Влітку 2025 року Нідерланди та 40 інших країн ОБСЄ ініціювали запуск спецмеханізму для розслідування катувань українських військовополонених у Росії. 

