В ОБСЄ запустили розслідування щодо "промивання мізків" викраденим РФ українським дітям

Понад 40 країн-учасниць ОБСЄ задіяли так званий Московський механізм для розслідування практики ідейного перевиховання та мілітаризації українських дітей, що опинились на окупованих територіях та у Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїх офіційних ресурсах заявили держави-учасниці ініціативи, серед яких Литва та Фінляндія.

14 травня загалом 41 країна ОБСЄ, у співпраці з Україною, підтримала застосування Московського механізму для розслідування практики індоктринації та мілітаризації українських дітей, що опинились на окупованих територіях і на території РФ.

Розслідування зосередиться на документації практик ідейного перевиховання, мілітаризації, примусу, застосування фізичного й психологічного насильства щодо дітей, а також практик, спрямованих на розмиття їхньої української ідентичності.

Звіт незалежних експертів з цього питання підготують орієнтовно до середини липня.

Цей крок є продовженням іншого подібного розслідування 2023 року – щодо примусового переміщення українських дітей на окуповані території або на територію РФ.

Зазначають, що це вже шосте застосування Московського механізму у зв’язку з агресією РФ проти України.

Влітку 2025 року Нідерланди та 40 інших країн ОБСЄ ініціювали запуск спецмеханізму для розслідування катувань українських військовополонених у Росії.