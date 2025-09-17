Латвия на три недели продлила частичное закрытие воздушного пространства у границ с РФ и Беларусью

В Латвии частично продлили действие решения о закрытии воздушного пространства страны на востоке до 8 октября – теперь только в темное время суток.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны Латвии сообщило о продлении закрытия части воздушного пространства страны, вдоль границ с Беларусью и Россией, еще примерно на три недели – с 18 сентября до 8 октября в период с 20:00 до 7:00.

Как пояснили, благодаря этому латвийские военные могут максимально эффективно контролировать ситуацию в воздушном пространстве и проводить определенные тренировки.

"После оценки рисков было принято решение продолжать ограничения только в темное время суток, когда потенциальная угроза является наибольшей", – отметили в ведомстве.

Первое решение о закрытии воздушного пространства у восточных границ Латвии приняли 11 сентября в связи с российско-белорусскими учениями "Запад 2025" и беспрецедентным вторжением российских БПЛА в Польшу.

В Литве сообщали, что учения "Запад" сосредоточены на использовании дронов.