Президент Литви ветував закон щодо порту Клайпеди – через пункт щодо суден з ядерною зброєю

Президент Литви наклав вето на ухвалений Сеймом закон щодо роботи порту Клайпеди – через пункт, що уможливлює вхід туди суден – носіїв ядерної зброї.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Науседа ветував ухвалений Сеймом минулого тижня закон щодо функціонування порту Клайпеди, ключових морських воріт країни.

Причиною стало те, що формулювання у проєкті залишають опцію для входу у порт суден – носіїв ядерної зброї, "коли це не суперечить національним інтересам".

Науседа зазначив, що закріплена у конституції заборона на присутність у Литві зброї масового знищення "є абсолютною за своїм характером і не передбачає винятків", тому підписати закон у такому вигляді не було можливо.

Президент пропонує відредагувати відповідну частину у законі та чітко прописати, що судна – носії ядерної зброї не можуть заходити у Клайпеду.

