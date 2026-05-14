Парламент Чехії висловився проти першого з’їзду судетських німців у Брно

Палата депутатів парламенту Чехії підтримала резолюцію, в якій висловлює незгоду з проведенням першого з’їзду судетських німців у Брно.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

На засіданні 14 травня у Палаті депутатів голосами від коаліційних партій ухвалили резолюцію, що висловлює незгоду з проведенням з’їзду судетських німців. Найбільше документ просувала популістська SPD спікера Томіо Окамури.

У промовах перед голосуванням лунали заяви про те, що такий захід є "проблемним" і виглядає як політична провокація та спроба поставити під питання підсумки Другої світової війни, і що такий з’їзд буде не жестом примирення, а "відкриттям історичних ран, які майже загоїлись".

Водночас в опозиції дистанціювались від цього пункту обговорення.

Лідер Піратської партії Зденек Гжиб назвав педалювання цієї теми "створенням димової завіси", за якою коаліція намагається приховати реальні проблеми.

Лідер опозиційної TOP 09 Матей Онджей Гавел та віцелідер Християнсько-демократичного союзу – Чехословацької народної партії (KDU-ČSL) Франтішек Таліж заявили, що планують поїхати на захід судетських німців.

Захід, запланований на 22–25 травня, відбудеться в Чехії вперше.

Прем’єр Андрей Бабіш висловив незадоволення запланованим з'їздом і заявив, що ніхто з представників чеського уряду не візьме в ньому участі. Також він висловив занепокоєння щодо можливого погіршення відносин з Німеччиною.

У Чехії неодноразово згадували про приклад Судетів, коли йшлося про намагання примусити Україну до поступок Росії.