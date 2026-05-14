Меркель закликала не надто догоджати Трампу

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, говорячи про стиль взаємодії з чинним президентом США Дональдом Трампом, закликала не надто догоджати йому.

Заяву Меркель наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи те, як, на її думку, слід взаємодіяти з Дональдом Трампом, колишня канцлерка порадила шукати спільну мову та діяти "без страху".

"Не намагатися надто догоджати йому – принаймні я ніколи не мала щодо цього ілюзій, навіть коли справи йшли добре – і не намагатися бути надто провокативною: саме так я поводилася", – сказала вона в інтерв’ю виданню Focus, цитати з якого наводить DW.

Меркель також застерегла від недооцінки Трампа.

"Кожен, хто досяг таких посад, просто має неймовірну владу. І саме тому до цього треба ставитися дуже, дуже серйозно", – сказала Меркель.

Нагадаємо, торік Меркель згадувала, як президент США Дональд Трамп під час свого першого терміну одного разу відмовився потиснути їй руку.

У своїх мемуарах Меркель описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвала його людиною, що зачарована авторитарними лідерами.