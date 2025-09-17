У Польщі пропонують продовжити прикордонний контроль з ФРН і Литвою на ще пів року

Міністерство внутрішніх справ Польщі в середу запропонувало продовжити прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою, запроваджений у липні для стримування міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У своєму проєкті постанови МВС Польщі пропонує тимчасово продовжити на пів року – до 4 квітня 2026 року – прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Документ потрапив на міжвідомче узгодження, термін якого призначено до 19 вересня.

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції.

У польському уряді пояснювали, що перевірки необхідні для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів з Росії та Білорусі.

Станом на зараз прикордонний контроль на польсько-німецькому та польсько-литовському кордонах продовжили до 4 жовтня.