В Польше предлагают продлить пограничный контроль с ФРГ и Литвой еще на полгода
Министерство внутренних дел Польши в среду предложило продлить пограничный контроль на границе с Германией и Литвой, введенный в июле для сдерживания миграции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.
В своем проекте постановления МВД Польши предлагает временно продлить на полгода – до 4 апреля 2026 года – пограничный контроль на границе с Германией и Литвой.
Документ попал на межведомственное согласование, срок которого назначен до 19 сентября.
Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции.
В польском правительстве объясняли, что проверки необходимы для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов из России и Беларуси.
На данный момент пограничный контроль на польско-немецкой и польско-литовской границах продлили до 4 октября.