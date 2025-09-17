В Польше предлагают продлить пограничный контроль с ФРГ и Литвой еще на полгода

Министерство внутренних дел Польши в среду предложило продлить пограничный контроль на границе с Германией и Литвой, введенный в июле для сдерживания миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

В своем проекте постановления МВД Польши предлагает временно продлить на полгода – до 4 апреля 2026 года – пограничный контроль на границе с Германией и Литвой.

Документ попал на межведомственное согласование, срок которого назначен до 19 сентября.

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции.

В польском правительстве объясняли, что проверки необходимы для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов из России и Беларуси.

На данный момент пограничный контроль на польско-немецкой и польско-литовской границах продлили до 4 октября.