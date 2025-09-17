Греція створить додаткові центри для мігрантів на Криті через сплеск прибулих

Греція створить два тимчасові центри для утримання мігрантів на острові Крит, щоб впоратися зі сплеском прибуття мігрантів з Північної Африки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Рішення про створення додаткових центрів для мігрантів ухвалили після зустрічі прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса і губернатора Криту Ставроса Арнаутакіса в Афінах.

Деталі щодо місця розташування, місткості та фінансування запланованих центрів не повідомляються.

Нові тимчасові центри вирішили відкрити після того, як протягом минулих вихідних на Крит прибули понад 1000 шукачів притулку, яких довелось помістити в центр у номі (районі) Ханья.

У вівторок ввечері в цьому центрі сталися сутички, пов'язані, за повідомленнями ЗМІ, із суперечками щодо харчування та вимогами деяких мігрантів покинути центр.

Прибуття нових мігрантів відбувається на тлі посилення міграційної політики Греції.

Нова директива грецького міністра міграції Таноса Плевріса санкціонує утримання під вартою до 24 місяців для шукачів притулку, яким було відмовлено, і встановлює тюремне ув'язнення від двох до п'яти років для тих, хто перебуває в Греції нелегально.

У липні грецький уряд також припинив розгляд прохань про притулок від мігрантів, які прибувають з Північної Африки морем, щонайменше на три місяці, намагаючись стримати прибуття мігрантів з Лівії на острів Крит.