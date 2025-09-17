Греция создаст дополнительные центры для мигрантов на Крите из-за всплеска прибывших

Греция создаст два временных центра для содержания мигрантов на острове Крит, чтобы справиться со всплеском прибытия мигрантов из Северной Африки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Решение о создании дополнительных центров для мигрантов приняли после встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и губернатора Крита Ставроса Арнаутакиса в Афинах.

Детали о местоположении, вместимости и финансировании запланированных центров не сообщаются.

Новые временные центры решили открыть после того, как в минувшие выходные на Крит прибыли более 1000 искателей убежища, которых пришлось разместить в центре в Номе (районе) Ханья.

Во вторник вечером в этом центре произошли столкновения, связанные, по сообщениям СМИ, с спорами о питании и требованиями некоторых мигрантов покинуть центр.

Прибытие новых мигрантов происходит на фоне ужесточения миграционной политики Греции.

Новая директива греческого министра миграции Таноса Плевриса санкционирует содержание под стражей до 24 месяцев для просителей убежища, которым было отказано, и устанавливает тюремное заключение от двух до пяти лет для тех, кто находится в Греции нелегально.

В июле греческое правительство также прекратило рассмотрение прошений о убежище от мигрантов, прибывающих из Северной Африки по морю, как минимум на три месяца, пытаясь сдержать прибытие мигрантов из Ливии на остров Крит.