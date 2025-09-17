Парламент Швейцарії відмовився давати армії додаткові $1,3 млрд на боєприпаси

Обидві палати швейцарського парламенту відхилили запит про додатковий 1 мільярд франків ($1,27 мільярда) на закупівлю зенітних боєприпасів для Збройних сил Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick.

Додаткове фінансування комітет з безпеки парламенту Швейцарії вніс до запиту на 1,5 мільярда франків, які мають покрити вже заплановані проєкти закупівель зброї.

Кошти мали б призначатись для придбання додаткових снарядів для систем протиповітряної оборони.

Пропозицію ще у червні відхилила нижня палата парламенту Швейцарії, Національна рада, а в середу проти проголосувала і Рада кантонів: лише 13 депутатів палати підтримали додаткове фінансування, проти були 30.

Аргументи противників фінансування зводились до того, що додаткових коштів для задоволення запиту наразі немає. Це визнав під час дебатів і міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер, хоча й сказав, що зенітні боєприпаси відіграють важливу роль у зміцненні ППО країни.

Як нагадує Blick, ситуація ускладнюється тим, що уряд Швейцарії вже запропонував збільшити оборонний бюджет до 2028 року на 4 мільярди франків – до 30 мільярдів, але джерела додаткового фінансування поки не визначені.

Раніше уряд Швейцарії оголосив заходи для підтримки швейцарської оборонної промисловості, позиції якої були послаблені зокрема повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

