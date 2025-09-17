Парламент Швейцарии отказался выделять армии дополнительные $1,3 млрд на боеприпасы

Обе палаты швейцарского парламента отклонили запрос о дополнительном 1 миллиарде франков ($1,27 миллиарда) на закупку зенитных боеприпасов для Вооруженных сил Швейцарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

Дополнительное финансирование комитет по безопасности парламента Швейцарии внес в запрос на 1,5 миллиарда франков, которые должны покрыть уже запланированные проекты закупок оружия.

Средства должны были быть назначены для приобретения дополнительных снарядов для систем противовоздушной обороны.

Предложение еще в июне отклонила нижняя палата парламента Швейцарии, Национальный совет, а в среду против проголосовал и Совет кантонов: только 13 депутатов палаты поддержали дополнительное финансирование, против были 30.

Аргументы противников финансирования сводились к тому, что дополнительных средств для удовлетворения запроса пока нет. Это признал во время дебатов и министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер, хотя и сказал, что зенитные боеприпасы играют важную роль в укреплении ПВО страны.

Как напоминает Blick, ситуация осложняется тем, что правительство Швейцарии уже предложило увеличить оборонный бюджет до 2028 года на 4 миллиарда франков – до 30 миллиардов, но источники дополнительного финансирования пока не определены.

Ранее правительство Швейцарии объявило меры для поддержки швейцарской оборонной промышленности, позиции которой были ослаблены, в частности, полномасштабным вторжением России в Украину.

Читайте также, какие проблемы своей армии обнаружила Швейцария на фоне войны в Украине.