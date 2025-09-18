Пасажирський літак не міг сісти в аеропорту Корсики через диспетчера, що задрімав

Пасажири літака, що здійснював рейс з Парижа на Корсику, були змушені кружляти в повітрі над островом через те, диспетчер на землі заснув під час зміни.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Управління цивільної авіації Франції, пише "Європейська правда".

Літак авіакомпанії Air Corsica прямував з паризького аеропорту Орлі до Аяччо. Через те, що диспетчер задрімав, лайнер був змушений кружляти над Середземним морем протягом 18 хвилин.

"Завдяки втручанню пожежної служби аеропорту на диспетчерській вежі було виявлено, що черговий авіадиспетчер заснув на своєму посту", – додали в авіаційному відомстві.

Там також додали, що після того, як диспетчер прокинувся, "рейс благополучно приземлився".

Управління цивільної авіації Франції розпочало розслідування "незвичайної ситуації".

Хоча тест на алкоголь у диспетчера виявився негативним, "розглядається питання про можливе покарання".

Нещодавно німецька профспілка пілотів Vereinigung Cockpit висловила стурбованість тим, що все більше представників цієї професії дрімають під час роботи.

Нагадаємо, у серпні пасажир рейсу до Португалії марив і намагався проникнути в кабіну пілотів.