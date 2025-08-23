Пасажир рейсу до Португалії марив і намагався проникнути в кабіну пілотів

Спроба проникнення до кабіни пілотів призвела до розвороту рейсу авіакомпанії EasyJet, який прямував з французького Ліона до міста Порту в Португалії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як повідомили в EasyJet, 26-річний пасажир рейсу Ліон – Порту спробував проникнути в кабіну пілотів незабаром після зльоту з аеропорту у Франції.

Чоловіка затримали інші пасажири й утримували до повернення в аеропорт Ліона, де його затримала поліція.

Медичне обстеження підтвердило, що 26-річний пасажир родом з Португалії страждає на повітряну хворобу і марення. Його госпіталізували.

Тим часом літак після затримки знову вилетів з Франції та приземлився в Порту пізно ввечері у пʼятницю.

У квітні повідомлялось, що літаку авіакомпанії Wizz Air довелось сідати в Франкфурті-на-Майні через агресивного пасажира, що міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Ще раніше, у 2023 році, пасажир рейсу Ryanair, що мав прямувати з Хорватії до Лондона, почав поводитись неадекватно і спробував відкрити двері, коли літак вже прямував на злітну смугу; його висадили.