Пассажирский самолет не мог сесть в аэропорту Корсики из-за задремавшего диспетчера

Пассажиры самолета, совершавшего рейс из Парижа на Корсику, были вынуждены кружить в воздухе над островом из-за того, что диспетчер на земле заснул во время смены.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Управление гражданской авиации Франции, пишет "Европейская правда".

Самолет авиакомпании Air Corsica следовал из парижского аэропорта Орли в Аяччо. Из-за того, что диспетчер задремал, лайнер был вынужден кружить над Средиземным морем в течение 18 минут.

"Благодаря вмешательству пожарной службы аэропорта на диспетчерской башне было обнаружено, что дежурный авиадиспетчер заснул на своем посту", – добавили в авиационном ведомстве.

Там также добавили, что после того, как диспетчер проснулся, "рейс благополучно приземлился".

Управление гражданской авиации Франции начало расследование "необычной ситуации".

Хотя тест на алкоголь у диспетчера оказался отрицательным, "рассматривается вопрос о возможном наказании".

Недавно немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit выразил обеспокоенность тем, что все больше представителей этой профессии дремлют во время работы.

Напомним, в августе пассажир рейса в Португалию бредил и пытался проникнуть в кабину пилотов.