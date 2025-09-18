Лондон не хоче пропустити "перший раунд" доступу до оборонного фонду ЄС на 150 млрд євро

Британський уряд незабаром розпочне переговори з ЄС щодо приєднання Великої Британії до програми оборонних позик ЄС на суму 150 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Переговори можуть розпочатися, тому що в середу країни-члени ЄС погодили мандат на переговори для Європейської комісії.

Програма під назвою "Безпечні заходи для Європи" (SAFE) надає державам-членам ЄС кредити на вигідних умовах для фінансування оборонного обладнання, як для своїх армій, так і для української.

Велика Британія як держава не подає заявку на кредит, але хотіла б, щоб британські компанії відігравали якомога більшу роль у контрактах.

Очікується, що перші кредити будуть видані на початку 2026 року, а держави-члени повинні подати плани витрат до Єврокомісії до кінця листопада.

Міністр Великої Британії з питань Європи Нік Томас-Сімондс чітко дав зрозуміти, що він пам'ятає про цей термін, коли виступив на конференції в Брюсселі в середу.

На запитання, чи може Британія пропустити перший раунд, він відповів: "Я щиро сподіваюся, що ні... Але я вважаю, що ви абсолютно праві, наголошуючи на терміні".

Франція закликала встановити 50-відсоткову межу на вартість британських компонентів у проєктах, що фінансуються SAFE. Остаточний мандат ЄС на переговори залишає це питання нечітким, надаючи переговорникам ЄС гнучкість.

ЄС і Велика Британія також повинні домовитися про вступний внесок Великої Британії для покриття адміністративних витрат. Джерела в ЄС припускають, що розмір внеску буде пов'язаний з рівнем участі Великої Британії.

Європейська комісія у вересні погодила попередній розподіл фінансування 150 мільярдів євро з фонду SAFE – майже третина має відійти Польщі.

Тепер країни ЄС мають до 30 листопада подати Єврокомісії конкретні проєкти для фінансування.

