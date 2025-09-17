ЄС почне переговори з Канадою і Британією щодо оборонного фонду на 150 млрд євро

Країни-члени Європейського Союзу підтримали проведення переговорів з Канадою та Великою Британією, які дадуть їм доступ до оборонного фонду SAFE в розмірі 150 млрд євро.

Як пише "Європейська правда", про це в середу повідомило данське головування в Раді Європейського Союзу.

Рішення про початок переговорів щодо доступу до програми SAFE ухвалили одноголосно на засіданні постійних представників держав – членів ЄС у середу, йдеться в повідомленні.

У разі успішного завершення переговорів британські та канадські компанії зможуть брати участь у спільних закупівлях, що фінансуються коштом SAFE.

Це має доповнити партнерські угоди в галузі безпеки та оборони, які ЄС нещодавно уклав з цими двома країнами.

Програма SAFE є частиною зусиль ЄС з підвищення своєї оборонної готовності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Вона покликана допомогти державам Євросоюзу з пріоритетними цілями у сфері оборони – зокрема дронами, кіберзахистом, ракетами і протиповітряною обороною.

Європейська комісія у вересні погодила попередній розподіл фінансування 150 мільярдів євро з фонду SAFE – майже третина має відійти Польщі.

Тепер країни ЄС мають до 30 листопада подати Єврокомісії конкретні проєкти для фінансування.

