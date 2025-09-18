Лондон не хочет пропустить "первый раунд" доступа к оборонному фонду ЕС на 150 млрд евро

Британское правительство вскоре начнет переговоры с ЕС о присоединении Великобритании к программе оборонных займов ЕС на сумму 150 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Переговоры могут начаться, потому что в среду страны-члены ЕС согласовали мандат на переговоры для Европейской комиссии.

Программа под названием "Безопасные меры для Европы" (SAFE) предоставляет государствам-членам ЕС кредиты на выгодных условиях для финансирования оборонного оборудования, как для своих армий, так и для украинской.

Великобритания как государство не подает заявку на кредит, но хотела бы, чтобы британские компании играли как можно большую роль в контрактах.

Ожидается, что первые кредиты будут выданы в начале 2026 года, а государства-члены должны подать планы расходов в Еврокомиссию до конца ноября.

Министр Великобритании по вопросам Европы Ник Томас-Симондс четко дал понять, что он помнит об этом сроке, когда выступил на конференции в Брюсселе в среду.

На вопрос, может ли Великобритания пропустить первый раунд, он ответил: "Я искренне надеюсь, что нет... Но я считаю, что вы абсолютно правы, подчеркивая срок".

Франция призвала установить 50-процентный предел на стоимость британских компонентов в проектах, финансируемых SAFE. Окончательный мандат ЕС на переговоры оставляет этот вопрос неясным, предоставляя переговорщикам ЕС гибкость.

ЕС и Великобритания также должны договориться о вступительном взносе Великобритании для покрытия административных расходов. Источники в ЕС предполагают, что размер взноса будет связан с уровнем участия Великобритании.

Европейская комиссия в сентябре согласовала предварительное распределение финансирования в размере 150 миллиардов евро из фонда SAFE – почти треть должна отойти Польше.

Теперь страны ЕС должны до 30 ноября подать Еврокомиссии конкретные проекты для финансирования.

