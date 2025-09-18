Що означає для України політизація вбивства у США Ірини Заруцької

22 серпня в американському місті Шарлотт (Північна Кароліна) трагічно загинула 23-річна Ірина Заруцька. Українка, яка після початку повномасштабної війни виїхала до США, працювала в піцерії, вивчала англійську і мріяла.

Її життя обірвав випадковий напад у вагоні міської електрички: чоловік із кримінальним минулим та психічними розладами без попереднього конфлікту завдав їй смертельних ножових поранень.

Для українців у США ця подія стала болем і шоком, але для американського суспільства – насамперед приводом для політичних суперечок.

Про те, як смерть українки стала інструментом політичної боротьби в США, читайте в колонці кандидатки політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук Cимвол чужої війни: як смерть українки у США стала передвиборчим інструментом. Далі – стислий її виклад.

Особиста трагедія стала предметом передвиборчої риторики та інструментом мобілізації електорату, констатує авторка колонки.

Вона наводить у приклад заяву президента США Дональд Трамп після вбивства українки.

"Кров цієї невинної жінки буквально видно, як капає з ножа вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці", – заявив він.

Республіканці, за словами Ковальчук, прямо звинувачують демократів і владу міст у тому, що політика "woke" та надмірний акцент на правах маргіналізованих груп пом’якшили кримінальне законодавство, дали більше свободи людям з кримінальним минулим або психічними хворобами.

Ця трагедія наклалась на ще одне гучне вбивство, нагадує авторка. 10 вересня у штаті Юта під час публічного виступу застрелили Чарлі Кірка – одного з найвідоміших консервативних активістів США та засновника руху Turning Point USA.

Авторка колонки вважає, що обидва вбивства є наслідком різних проблем, але їх поєднує одне – індивідуальні трагедії. І ці трагедії стали зброєю в політичній боротьбі США, що, на її переконання, тільки поглиблюватиме розкол в суспільстві.

Особливу роль у випадку Ірини відіграло відео нападу, яке швидко поширилося у соцмережах і привернуло багато уваги в США, констатує кандидатка політичних наук.

Вона не виключає, що така увага може працювати і на користь Україні: вбивство української біженки викликає співчуття і підсилює аргумент, що Україна заслуговує на підтримку.

З іншого боку, попереджає виконавча директорка YES, політизація цієї історії в США може перетворити окрему історію про людське життя у війні на сухий політичний аргумент.

В такому випадку українців почнуть асоціювати із певними політичними кліше, а не з реальною боротьбою за свободу та право на життя, переконана кандидатка політичних наук.

