Что означает для Украины политизация убийства в США Ирины Заруцкой

22 августа в американском городе Шарлотт (Северная Каролина) трагически погибла 23-летняя Ирина Заруцкая. Украинка, которая после начала полномасштабной войны уехала в США, работала в пиццерии, изучала английский и мечтала.

Ее жизнь оборвала случайная атака в вагоне городской электрички: мужчина с криминальным прошлым и психическими расстройствами без предварительного конфликта нанес ей смертельные ножевые ранения.

Для украинцев в США это событие стало болью и шоком, но для американского общества – прежде всего поводом для политических споров.

О том, как смерть украинки стала инструментом политической борьбы в США, читайте в колонке кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Символ чужой войны: как смерть украинки в США стала предвыборным инструментом.

Она приводит в пример заявление президента США Дональда Трампа после убийства украинки.

"Кровь этой невинной женщины буквально видна, как капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму", – заявил он.

Республиканцы, по словам Ковальчук, прямо обвиняют демократов и власти городов в том, что политика "woke" и чрезмерный акцент на правах маргинализованных групп смягчили уголовное законодательство, дали больше свободы людям с криминальным прошлым или психическими заболеваниями.

Эта трагедия наложилась на еще одно громкое убийство, напоминает автор. 10 сентября в штате Юта во время публичного выступления застрелили Чарли Кирка – одного из самых известных консервативных активистов США и основателя движения Turning Point USA.

Автор колонки считает, что оба убийства являются следствием разных проблем, но их объединяет одно – индивидуальные трагедии. И эти трагедии стали оружием в политической борьбе США, что, по ее убеждению, только углубит раскол в обществе.

Особую роль в случае Ирины сыграло видео нападения, которое быстро распространилось в соцсетях и привлекло много внимания в США, констатирует кандидат политических наук.

Она не исключает, что такое внимание может работать и в пользу Украины: убийство украинской беженки вызывает сочувствие и усиливает аргумент, что Украина заслуживает поддержки.

С другой стороны, предупреждает исполнительный директор YES, политизация этой истории в США может превратить отдельную историю о человеческой жизни в войне в сухой политический аргумент.

В таком случае украинцев начнут ассоциировать с определенными политическими клише, а не с реальной борьбой за свободу и право на жизнь, убеждена кандидат политических наук.

