Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по БпЛА

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Шмыгаль на пресс-конференции с польским коллегой в Киеве, его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам Шмыгаля, эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив.

"Сегодня мы договорились о ряде важных шагов. Первое – это создание совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил", – сообщил министр.

Он добавил, что обе страны будут интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, "которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры".

По его словам, центральным элементом этой совместной оперативной группы будут программы совместного обучения.

Косиняк-Камыш прибыл в Украину с визитом утром 18 сентября. Тогда же он заявил, что Польша будет сотрудничать с Украиной, среди прочего, в сфере приобретения навыков эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

12 сентября в Минобороны Польши заявили, что сотрудничество с украинской стороной по противодействию беспилотникам будет происходить на польской территории.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

