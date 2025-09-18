Глава МЗС Литви: ЄС не стане м’якшим щодо Білорусі попри зняття санкцій США з "Белавіа"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс не вважає, що рішення США зняти санкції з державної білоруської авіакомпанії "Белавіа" стане стимулом для ЄС пом'якшити тон щодо Мінська.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Будріс, позиція Європейського Союзу щодо Білорусі рухається в іншому напрямку.

"В ЄС санкції рухаються в інший бік – пакети санкцій розширюються, Литва прагне у всіх випадках синхронізувати санкції щодо Білорусі із санкціями щодо Росії. Ми говоритимемо про додаткові пакети санкцій як у зв'язку з агресією проти України, так і у зв'язку з гібридними діями, а також у зв'язку з вчиненням злочинів в Україні", – сказав він.

Тому, на його думку, ймовірність того, що Литві може знадобитися вжити національних санкцій, якщо європейські не будуть продовжені, останнім часом навіть зменшилася.

"Зараз я бачу, що ймовірність того, що знадобляться ці альтернативні заходи, зменшилася. Імовірність того, що знадобляться регіональні та національні санкції, зменшилася", – сказав глава литовської дипломатії.

Як відомо, 11 вересня США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Своєю чергою режим Александра Лукашенка звільнив 52 політв’язнів. Серед звільнених у тому числі співробітник представництва ЄС у Білорусі.