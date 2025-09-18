Глава МИД Литвы: ЕС не станет мягче в отношении Беларуси, несмотря на снятие санкций США с "Белавиа"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис не считает, что решение США снять санкции с государственной белорусской авиакомпании "Белавиа" станет стимулом для ЕС смягчить тон в отношении Минска.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Будрис, позиция Европейского союза в отношении Беларуси движется в другом направлении.

"В ЕС санкции движутся в другую сторону – пакеты санкций расширяются, Литва стремится во всех случаях синхронизировать санкции в отношении Беларуси с санкциями в отношении России. Мы будем говорить о дополнительных пакетах санкций как в связи с агрессией против Украины, так и в связи с гибридными действиями, а также в связи с совершением преступлений в Украине", – сказал он.

Поэтому, по его мнению, вероятность того, что Литве может понадобиться принять национальные санкции, если европейские не будут продлены, в последнее время даже уменьшилась.

"Сейчас я вижу, что вероятность того, что понадобятся эти альтернативные меры, уменьшилась. Вероятность того, что понадобятся региональные и национальные санкции, уменьшилась", – сказал глава литовской дипломатии.

Как известно, 11 сентября США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

В свою очередь режим Александра Лукашенко освободил 52 политзаключенных. Среди освобожденных в том числе сотрудник представительства ЕС в Беларуси.