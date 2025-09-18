Словаччина висловила Чехії протест за участь міністра в акції проти Фіцо

Посол Словаччини у Чехії Мартін Муранський висловив протест у Міністерстві закордонних справ в Празі за участь чеського віцепрем'єра, глави МВС Віта Ракушана в антиурядовій акції в Братиславі 16 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання České noviny.

У четвер посол Мартін Муранський прибув у Міністерство закордонних справ Чехії, де передав заяву словацького міністра закордонних справ Юрая Бланара, який назвав присутність члена чеського уряду на протесті втручанням у внутрішні справи Словаччини.

"Такі дії не сприяють конструктивному словацько-чеському діалогу, а навпаки, я сприймаю їх як зловживання в рамках передвиборчої кампанії в Чехії, яка набирає обертів", – написав Бланар у своїй заяві.

Директор європейського відділу Міністерства закордонних справ Чехії Радек Пех пояснив словацькому послу, що це була приватна ініціатива віцепрем'єра Віта Ракушана, який також обіймає посаду міністра внутрішніх справ Чехії.

Зустріч тривала близько двадцяти хвилин.

Ракушана критикували й інші словацькі міністри, натомість лідер опозиції Словаччини Міхал Шімечка оцінив крок чеського міністра.

Чеський міністр наголосив, що жодним чином не втручався у словацькі політичні справи.

"Я поважаю те, що міністр Бланар висловлює протест. Однак я не пам'ятаю, щоб він протестував, коли Андрей Бабіш брав участь у передвиборчій кампанії Петра Пеллегріні або коли президент (Мілош) Земан регулярно підтримував партію Smer у їхній кампанії. Тоді я не чув жодних протестів. І зауважую, що зараз у Словаччині навіть не проводиться кампанія", – додав Ракушан.

Голова чеського руху ANO Андрей Бабіш, який може отримати перемогу на парламентських виборах цієї осені, на президентських виборах в Словаччині минулого року підтримав кандидата Пеллегріні, який потім переміг у голосуванні.

Напередодні в уряді Словаччини розкритикували міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана через присутність на організованому словацькою опозицією протесті у Братиславі.

Ракушана у вівторок помітили на мітингу у Братиславі, де він тримав плакат з написом "Ми з вами" та чеським і словацьким прапорами.

Міністр, який також очолює чеську партію урядової коаліції STAN, сказав місцевим ЗМІ, що прийшов на протест як приватна особа.

У вівторок тисячі людей вийшли на вулиці по всій Словаччині в межах загальнонаціональної масової акції протесту проти економічної політики уряду Фіцо.

Остання хвиля протестів була спровокована поїздкою Фіцо до Китаю, де він втретє після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зустрівся з очільником Кремля Владіміром Путіним. А пакет заходів жорсткої економії, нещодавно затверджений урядом, ще більше розлютив протестувальників.