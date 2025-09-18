Словакия выразила Чехии протест за участие министра в акции против Фицо

Посол Словакии в Чехии Мартин Муранский выразил протест в Министерстве иностранных дел в Праге за участие чешского вице-премьера, глави МВД Вита Ракушана в антиправительственной акции в Братиславе 16 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание České noviny.

В четверг посол Мартин Муранский прибыл в Министерство иностранных дел Чехии, где передал заявление словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара, который назвал присутствие члена чешского правительства на протесте вмешательством во внутренние дела Словакии.

"Такие действия не способствуют конструктивному словацко-чешскому диалогу, а наоборот, я воспринимаю их как злоупотребление в рамках предвыборной кампании в Чехии, которая набирает обороты", – написал Бланар в своем заявлении.

Директор европейского отдела Министерства иностранных дел Чехии Радек Пех объяснил словацкому послу, что это была частная инициатива вице-премьера Вита Ракушана, который также занимает пост министра внутренних дел Чехии.

Встреча длилась около двадцати минут.

Ракушана критиковали и другие словацкие министры, зато лидер оппозиции Словакии Михал Шимечка оценил шаг чешского министра.

Чешский министр подчеркнул, что никоим образом не вмешивался в словацкие политические дела.

"Я уважаю то, что министр Бланар выражает протест. Однако я не помню, чтобы он протестовал, когда Андрей Бабиш участвовал в предвыборной кампании Петра Пеллегрини или когда президент (Милош) Земан регулярно поддерживал партию "Смер" в их кампании. Тогда я не слышал никаких протестов. И замечу, что сейчас в Словакии даже не проводится кампания", – добавил Ракушан.

Председатель чешского движения ANO Андрей Бабиш, который может одержать победу на парламентских выборах этой осенью, на президентских выборах в Словакии в прошлом году поддержал кандидата Пеллегрини, который затем победил в голосовании.

В среду в правительстве Словакии раскритиковали министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана из-за присутствия на организованном словацкой оппозицией протесте в Братиславе накануне.

Ракушана во вторник заметили на митинге в Братиславе, где он держал плакат с надписью "Мы с вами" и чешским и словацким флагами.

Министр, который также возглавляет чешскую партию правительственной коалиции STAN, сказал местным СМИ, что пришел на протест как частное лицо.

Во вторник тысячи людей вышли на улицы по всей Словакии в рамках общенациональной массовой акции протеста против экономической политики правительства Фицо.

Последняя волна протестов была спровоцирована поездкой Фицо в Китай, где он в третий раз после полномасштабного вторжения России в Украину встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. А пакет мер жесткой экономии, недавно утвержденный правительством, еще больше разозлил протестующих.