Джерела: Єврокомісія презентує 19-й пакет санкцій проти РФ 19 вересня

Європейська комісія планує презентувати новий, 19-й пакет санкцій проти Росії у п’ятницю, 19 вересня.

Цією інформацією поділилися з кореспонденткою "Європейської правди" два дипломати з впливових держав ЄС у Брюсселі на умовах анонімності.

19 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може бути переданий на затвердження у Раду ЄС вже 19 вересня.

"Наскільки мені відомо, 19-й пакет буде переданий Комісією у Раду ЄС завтра, у п’ятницю", – повідомив "ЄвроПравді" один з дипломатів.

Інший додав, що наразі йому невідомо, чи буде публічна презентація санкційного пакета, чи спочатку пропозицію Єврокомісії обговорять держави-члени.

Відповідаючи на питання журналістів у Брюсселі 18 вересня, речники Єврокомісії відмовилися анонсувати конкретну дату готовності нового пакета санкцій, але підтвердили, що він буде представлений незабаром.

"Ми очікуємо презентувати 19-й пакет санкцій скоро", – повідомив заступник головної речниці ЄК Олоф Гілл.

Він не надав інших деталей щодо змісту нового пакета.

Раніше співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали. За даними джерел, робота може бути завершена наприкінці тижня.

Також ЗМІ писали, що Євросоюз відклав офіційне представлення 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський президент зажадав від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.

Своєю чергою, в Офісі президента України поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.