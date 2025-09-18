Источники: Еврокомиссия презентует 19-й пакет санкций против РФ 19 сентября

Европейская комиссия планирует презентовать новый, 19-й пакет санкций против России в пятницу, 19 сентября.

Этой информацией поделились с корреспонденткой "Европейской правды" два дипломата из влиятельных государств ЕС в Брюсселе на условиях анонимности.

19-й пакет санкций Евросоюза против России может быть передан на утверждение в Совет ЕС уже 19 сентября.

"Насколько мне известно, 19-й пакет будет передан Комиссией в Совет ЕС завтра, в пятницу", – сообщил "ЕвроПравде" один из дипломатов.

Другой добавил, что пока ему неизвестно, будет ли публичная презентация санкционного пакета или сначала предложение Еврокомиссии обсудят государства-члены.

Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе 18 сентября, представители Еврокомиссии отказались анонсировать конкретную дату готовности нового пакета санкций, но подтвердили, что он будет представлен в ближайшее время.

"Мы ожидаем презентовать 19-й пакет санкций скоро", – сообщил заместитель главного представителя Олоф Гилл.

Он не предоставил других деталей о содержании нового пакета.

Ранее собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили. По данным источников, работа может быть завершена в конце недели.

Также СМИ писали, что Евросоюз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.

В свою очередь, в Офисе президента Украины поделились ожиданиями от 19-го пакета санкций ЕС против России.