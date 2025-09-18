Угоду Франції і Британії про повернення мігрантів вперше застосували на практиці

Угоду між Британією і Францією щодо повернення нелегальних мігрантів, які перетинають Ла-Манш, вперше застосували на практиці.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ Британії заявили про перше вислання мігранта назад до Франції за угодою про повернення мігрантів, що набула чинності на початку серпня.

Джерела у Франції кажуть, що йдеться про людину родом з Індії, чоловіка, що прибув до британського берега на нелегальному човні у серпні 2025 року. До Франції його повернули авіарейсом.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд назвала це "важливим кроком до убезпечення кордонів" країни.

Перед цим у вівторок суд у Лондоні заблокував повернення до Франції мігранта родом з Еритреї, якого мали відправити авіарейсом у середу і який оскаржив рішення, наполягаючи, що потрапив у пастку торговців людьми. У Британії оголосили, що переглянуть цей конкретний випадок та дослідять законодавство з метою "запобігти зловживанням" з боку тих, хто хоче уникнути видворення.

В МВС Британії заявили, що на цей і наступний тиждень планується ще кілька рейсів, і найближчими днями в країну прибудуть ті люди з Франції, яких погодились прийняти в обмін на висланих.

Нагадаємо, угода, укладена під час державного візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Лондона, передбачає повернення у Францію мігрантів, які дісталися берегів Британії човнами через Ла-Манш, в обмін на мігрантів на території Франції, які мають певні зв’язки з Британією.

Заявники, що претендують на легальний в'їзд у Британію за такою схемою, повинні довести відповідність критеріям, надати документи та пройти ретельні безпекові перевірки.

Франція за умовами угоди може відмовитись приймати назад когось із визначених Лондоном, якщо вважає особу загрозою для "безпеки, громадського здоров’я чи міжнародних відносин" для будь-якої з країн Шенгенської зони.

2025 рік може стати для Великої Британії рекордним за кількістю мігрантів, які прибули до її берегів з Франції через Ла-Манш. З січня до цього часу прибули понад 31 тисяча шукачів притулку, що є рекордом.

Також у Британії пригрозили кримінальною відповідальністю за рекламу нелегальної міграції в соцмережах.