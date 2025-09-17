Суд Лондона заблокував першу депортацію мігранта до Франції за новою схемою

Високий суд Лондона постановив, що шукач притулку, який прибув до Великої Британії на невеликому човні, не може бути депортований до Франції до завершення повного судового розгляду.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Таке рішення суду Лондона стало першою невдачею плану британського уряду щодо повернення таких мігрантів.

25-річний еритреєць, який прибув до Британії 12 серпня, виграв тимчасовий судовий наказ, який запобіг його вивезенню рейсом до Франції о 08:00 у середу, 17 вересня, в рамках пілотної програми "один входить, один виходить", оголошеної Британією і Францією в липні.

Суддя Клайв Шелдон заявив, що існує "серйозна проблема, яка потребує розгляду" щодо того, чи заява чоловіка про те, що він є жертвою торгівлі людьми, перешкоджає його депортації до Франції.

Ухвалене рішення, є ударом для британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, який зіштовхується з посиленням тиску з метою зупинити невеликі човни, що перевозять шукачів притулку через Ла-Манш з Франції, маршрутом, яким у 2025 році прибуло понад 30 тисяч осіб.

20 серпня писали, що здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.

Однак британський уряд виграв судове рішення, згідно з яким особи, які шукають притулку, не будуть виселені з готелю, де один з мешканців був звинувачений у сексуальному насильстві.

Також писали, що у Британії розглядають варіант скорочення кількості віз, що видаються країнам, які не приймають повернення мігрантів, що не мають права на проживання.