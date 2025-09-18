Соглашение Франции и Британии о возвращении мигрантов впервые применили на практике

Соглашение между Великобританией и Францией о возвращении нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш, впервые применили на практике.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили о первой высылке мигранта обратно во Францию по соглашению о возвращении мигрантов, которое вступило в силу в начале августа.

Источники во Франции говорят, что речь идет о мужчине родом из Индии, прибывшем к британскому берегу на нелегальной лодке в августе 2025 года. Во Францию его вернули авиарейсом.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд назвала это "важным шагом к обеспечению безопасности границ" страны.

Перед этим во вторник суд в Лондоне заблокировал возвращение во Францию мигранта родом из Эритреи, которого должны были отправить авиарейсом в среду и который обжаловал решение, настаивая, что попал в ловушку торговцев людьми. В Великобритании объявили, что пересмотрят этот конкретный случай и изучат законодательство с целью "предотвратить злоупотребления" со стороны тех, кто хочет избежать выдворения.

В МВД Великобритании заявили, что на эту и следующую неделю запланировано еще несколько рейсов, и в ближайшие дни в страну прибудут люди из Франции, которых согласились принять в обмен на высланных.

Напомним, соглашение, заключенное во время государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Лондон, предусматривает возвращение во Францию мигрантов, которые добрались до берегов Великобритании на лодках через Ла-Манш, в обмен на мигрантов на территории Франции, имеющих определенные связи с Великобританией.

Заявители, претендующие на легальный въезд в Великобританию по такой схеме, должны доказать соответствие критериям, предоставить документы и пройти тщательные проверки безопасности.

Франция по условиям соглашения может отказаться принимать обратно кого-либо из определенных Лондоном, если считает данное лицо угрозой для "безопасности, общественного здоровья или международных отношений" для любой из стран Шенгенской зоны.

2025 год может стать для Великобритании рекордным по количеству мигрантов, прибывших к ее берегам из Франции через Ла-Манш. С января до настоящего времени прибыли более 31 тысячи просителей убежища, что является рекордом.

Также в Великобритании пригрозили уголовной ответственностью за рекламу нелегальной миграции в соцсетях.