ЗМІ: Скандальна молдовська політикиня може втратити громадянство Румунії

Молдовська політикиня Вікторія Фуртуне, політсила якої Moldova Mare входить до групи партій з орбіти олігарха Ілана Шора, може втратити громадянство Румунії.

Про це повідомляє румунська редакція Euronews з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Румунський орган з питань громадянства нібито розглядає відкликання румунського громадянства Вікторії Фуртуне, яка серед своїх політичних ідей просуває ідею поділу Румунії і створення "Великої Молдови".

Джерела Euronews не знають, що саме стало причиною обговорення такого рішення щодо Фуртуне.

Згідно із законодавством Румунії, підставами для відкликання громадянства може бути вступ до армії іноземної держави, з якою Румунія розірвала дипломатичні зв’язки або перебуває у стані війни; зв’язки особи з терористичними організаціями чи підтримка таких організацій у будь-якій формі, чи підготовка терористичних чи інших дій, що становлять загрозу нацбезпеці; або ж у разі висновку, що особа отримала румунське громадянство, надавши неправдиву інформацію, приховавши інформацію чи вдавшись до шахрайських методів.

Фуртуне заявила, що її офіційно не інформували про можливе відкликання румунського громадянства.

"Режим у Кишиневі вкинув фальшиві новини… Щоб дійшло до відкликання мого румунського громадянства, я мала би скоїти серйозні чи особливо тяжкі злочини проти сусідньої держави", – прокоментувала Вікторія Фуртуне.

Вона додала, що "сама відмовиться від румунського громадянства, якщо народ Молдови вирішить, що депутати і президент не повинні мати подвійного громадянства та дозволить мені ініціювати такий закон у новому парламенті".

Фуртуне поруч з низкою молдовських політиків у липні 2025 року опинилась у санкційному списку ЄС.

Фуртуне нещодавно привернула до себе увагу заявами про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.