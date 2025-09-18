СМИ: Скандальная молдавская политик может лишиться гражданства Румынии

Молдавская политик Виктория Фуртуне, политсила которой Moldova Mare входит в группу партий из орбиты олигарха Илана Шора, может лишиться гражданства Румынии.

Об этом сообщает румынская редакция Euronews со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Румынский орган по вопросам гражданства якобы рассматривает отзыв румынского гражданства Виктории Фуртуне, которая среди своих политических идей продвигает идею разделения Румынии и создания "Великой Молдовы".

Источники Euronews не знают, что именно стало причиной обсуждения такого решения в отношении Фуртуне.

Согласно законодательству Румынии, основаниями для отзыва гражданства могут быть вступление в армию иностранного государства, с которым Румыния разорвала дипломатические отношения или находится в состоянии войны; связи лица с террористическими организациями или поддержка таких организаций в любой форме, или подготовка террористических или других действий, представляющих угрозу национальной безопасности; или же в случае вывода, что лицо получило румынское гражданство, предоставив ложную информацию, скрыв информацию или прибегнув к мошенническим методам.

Фуртуне заявила, что ее официально не информировали о возможном отзыве румынского гражданства.

"Режим в Кишиневе вбросил фальшивые новости... Чтобы дело дошло до лишения меня румынского гражданства, я должна была бы совершить серьезные или особо тяжкие преступления против соседнего государства", – прокомментировала Виктория Фуртуне.

Она добавила, что "сама откажется от румынского гражданства, если народ Молдовы решит, что депутаты и президент не должны иметь двойного гражданства, и позволит мне инициировать такой закон в новом парламенте".

Фуртуне вместе с рядом молдавских политиков в июле 2025 года оказалась в санкционном списке ЕС.

Фуртуне недавно привлекла к себе внимание заявлениями о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, являющийся югом современной Одесской области.